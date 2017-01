Stroll athlète de l’année au Québec

Lance Stroll a été désigné athlète de l’année 2016 au Québec par les sections sportives du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Le jeune pilote québécois de 18 ans, fils du milliardaire Lawrence Stroll, a remporté haut la main le championnat d’Europe de Formule 3 l’an dernier.

Il effectuera ses débuts en Formule 1 cette année avec Williams, et devrait vraisemblablement avoir comme équipier Felipe Massa.

"Je ne tiens rien pour acquis comme pilote de course, a réagi Stroll. D’être reconnu dans mon propre pays pour mes exploits en course automobile est très valorisant."

"Je ne remercierai jamais assez Le Journal de m’avoir choisi comme athlète de l’année. Je me prépare à vivre en 2017 le défi le plus important de ma carrière et je suis impatient de courir en F1."

