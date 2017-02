Stoffel Vandoorne : le pilote que toute la Belgique attend

En cette folle semaine des présentations des nouvelles F1, un jeune pilote va être enfin intronisé comme titulaire à part entière dans son équipe : Stoffel Vandoorne, finalement promu aux côtés de Fernando Alonso chez McLaren-Honda.

Après un parcours sans-faute dans les formules de promotion, l'espoir belge avait été contraint de s'exiler au Japon pour courir en Super Formula l'an passé malgré son titre de champion GP2 en 2015.

Justice est donc faite et l'arrivée de Vandoorne sur la grille est d'autant plus réjouissante qu'il ne la doit qu'à son seul talent. C'est en effet 'au mérite' que Stoffel est parvenu au sommet de son sport, ce qui explique qu'il aura déjà 25 ans le jour du premier Grand Prix de la saison à Melbourne, plus âgé (mais aussi plus mûr) que...

Découvrez la suite de ce billet d'humeur dans notre newsletter hebdomadaire qui vous est envoyée chaque mercredi à 9 heures.

Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter