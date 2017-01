Stewart place Prost devant Senna

L’association entre Alain Prost et Ayrton Senna chez McLaren à la fin des années 80 a donné lieu à l’une des plus belles rivalités de l’histoire de la Formule 1.

Sir Jackie Stewart, titré à trois reprises durant sa carrière en Formule 1, estime que Prost était plus doué que Senna quand les deux hommes étaient équipiers.

"Je place toujours Alain Prost devant Ayrton Senna", indique Stewart dans une interview accordée au journal suisse Blick.

"Je trouve que Ayrton fut le pilote le plus passionnant de son temps, mais c’est Alain qui a remporté le plus de courses au final, et Alain n’a jamais donné l’impression qu’il dépassait ses limites, contrairement à Ayrton."

"Il suffit de prendre les caméras embarquées pour voir que Ayrton manipulait trois fois plus son volant qu’Alain. Senna était super rapide, mais Prost avait un style de pilotage beaucoup plus propre", conclut Stewart.

