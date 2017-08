Steiner pas inquiet par l'accord Sauber-Ferrari

La récente annonce de la prolongation du partenariat entre Sauber et Ferrari pour la fourniture des groupes propulseurs hybrides, doublé d'une probable collaboration avec la Ferrari Driver Academy, n'est pas de nature à inquiéter Gunther Steiner, le team principal de Haas.

L'écurie américaine dispose d'une plateforme technique originale basée sur des liens très étroits avec Ferrari et le fabricant du châssis Dallara, mais cela n'inclut pas les pilotes même si le Haas F1 Team a donné du temps de piste à Charles Leclerc l'an passé et à Antonio Giovinazzi cette saison.

"Ferrari n'a pas demandé notre avis au moment de conclure avec Sauber, concède Steiner, mais il n'y avait pas de raison particulière à cela : notre relation est très forte et, sans eux, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons notre propre politique concernant les pilotes en privilégiant l'expérience et la continuité car notre équipe doit encore grandir."

"Ce n'est pas évident pour les jeunes d'obtenir du temps de piste de nos jours, c'est pourquoi nous sommes heureux de donner du roulage aux protégés de Ferrari le vendredi matin, précise-t-il. Charles et Antonio ont tous les deux un potentiel certain, après il faut leur trouver une place pour faire leurs preuves. A une époque, c'était possible avec Minardi ou chez HRT (dans le cas de Daniel Ricciardo, ndlr), tant mieux pour eux si c'est envisageable avec Sauber pour 2018."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter