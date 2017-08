Les soucis de santé de Brundle

Reconverti avec brio en commentateur des Grands Prix pour la télévision britannique (d'abord pour la BBC et depuis six ans sur la chaîne payante Sky Sports F1), l'ancien pilote Martin Brundle a manqué les deux derniers rendez-vous de la F1 en raison d'une santé fragile.

Celui qui a disputé 165 Grands Prix sans en gagner un seul (en courant pour Tyrrell, Zakspeed, Williams, Brabham, Ligier, McLaren et Jordan) est devenu un des experts les plus appréciés derrière un micro, reconnus pour la qualité de ses analyses et sa vista de la course en direct.

L'an passé déjà, Brundle avait été absent au Canada après avoir souffert d'une "légère crise cardiaque" (sic) lors du Grand Prix de Monaco, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale dans la foulée. Lors du récent Grand Prix de Grande-Bretagne, le commentateur-vedette a été victime d'un malaise soudain qui l'a fait manqué une cérémonie en son hommage : Ross Brawn allait lui remettre un trophée sur la grille de départ pour célébrer le vingtième anniversaire de sa "grid walk", une remontée de grille en direct.

Alors qu'il déjeunait dans l'hospitalité de l'équipe Mercedes AMG F1, Brundle a été pris de maux de ventre et fut incapable par la suite de commenter le British Grand Prix, évacué sur une civière vers le centre médical puis l'hôpital le plus proche. Il aurait été victime d'un virus qui l'a suffisamment affaibli pour manquer aussi le dernier Grand Prix de Hongrie où il fut remplacé par Paul di Resta... lui-même appelé à relayer Felipe Massa chez Williams, le réserviste de Sky Sports F1 Anthony Davidson se retrouvant alors dans la cabine des commentateurs aux côtés du journaliste David Croft.

Martin Brundle (58 ans) a rassuré ses nombreux fans en annonçant via Twitter son retour aux affaires à Spa après une trêve estivale bienvenue pour le remettre d'aplomb. De nombreux anciens pilotes sont désormais consultants pour des chaînes de télévision, à l'instar de Jacques Villeneuve sur Canal + ou de David Coulthard pour Channel 4. Ils excellent aussi dans le rôle d'experts pour débriefer les Grands Prix : c'est le cas d'Alain Prost et de Jean Alesi en France, ou encore de Damon Hill et Johnny Herbert en Grande-Bretagne.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.