Sirotkin, le troisième homme

Troisième du championnat GP2 l'an dernier derrière Pierre Gasly et Antonio Giovinazzi, Sergey Sirotkin a été promu pilote de réserve du Renault Sport F1 Team en 2017.

Le Russe avait entamé sa collaboration avec Enstone la saison passée en tant que pilote de développement en prenant part à deux séances d'essais libres du vendredi à Sotchi et Interlagos.

Désormais troisième homme de l'écurie française, il sera le réserviste officiel et sera aligné ponctuellement en essais libres ou aux séances de tests privés, succédant ainsi à Esteban Ocon qui tenait ce rôle l'an dernier avant d'être recruté par Manor.

"Nous avons eu une bonne expérience en 2016, ce qui a constitué une bonne base pour aller de l'avant dans nos relations en 2017, a expliqué Sirotkin. Les essais libres du vendredi font partie de mon programme et je sais qu'elles représentent un élément important de la préparation des courses pour l'équipe."

"Cela ne vous surprendra pas si je vous dis que mon objectif est d'être titularisé en 2018, ajoute-t-il. Je suis ici pour apprendre et pour acquérir de l'expérience en vue d'autres opportunités. C'est à moi de démontrer ma valeur et je pense évoluer dans le meilleur environnement possible pour y parvenir."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.