Singapour du point de vue pneumatique

Dans la foulée de l’épreuve la plus rapide de la saison, marquée par une stratégie d’un arrêt au stand, à Monza, la Formule 1 propose la course tactiquement la plus complexe à la lueur des projecteurs des rues de Singapour.

Comme l’an passé sur cette piste de Marina Bay, les trois mélanges les plus tendres de la gamme P Zero – tendre, super-tendre et ultra-tendre – sont sélectionnés, prêts à parcourir les 61 tours d’un Grand Prix qui s’étend bien souvent jusqu’à la limite règlementaire de deux heures, avec de multiples pitstops.

Ce challenge hors norme s’accompagne des paramètres, inhabituels, des tracés temporaires : niveaux d’adhérence variables, contraintes urbaines telles que les bouches d’égout, lignes blanches, ou possibilités élevées d’interventions de la voiture de sécurité, apparue lors de chacune des neuf éditions de l’épreuve.

"Singapour est l’épreuve la plus excitante et imprévisible de la saison, où la stratégie joue en rôle essentiel dans le résultat final, en particulier grâce à l’intervention de la voiture de sécurité au cours des deux heures pendant lesquelles s’étend généralement le Grand Prix", commente Mario Isola, en charge du programme F1 de Pirelli.

"C’est pourquoi la pole position est historiquement ‘the place to be’ à Marina Bay, faisant des qualifications un exercice crucial. Afin de s’y préparer, les écuries vont devoir porter une attention toute particulière aux données relevées durant les essais libres, car les températures de piste, de nuit, évoluent différemment."

"Appréhender ce paramètre sera donc essentiel pour trouver un bon équilibre, gérer la dégradation, et ainsi définir la stratégie de pneumatiques la plus efficace."

