Un seul patron pour le circuit et le Grand Prix

L'ancien ministre Melchior Wathelet a été nommé à la tête des sociétés Spa Grand Prix et du Circuit de Spa-Francorchamps.

Son père avait déjà présidé aux destinées du circuit il y a quelques années avant de privilégier sa carrière de juriste auprès de la Cour européenne à Luxembourg.

Wathelet junior (39 ans) avait pour sa part renoncé à la politique il y a deux ans pour prendre la direction d'une entreprise spécialisée dans l'énergie.

Jusque-là, la gestion du circuit et du Grand Prix était assez cloisonnée, sous la houlette du baron Etienne Davignon, avec André Maes comme promoteur de la manche belge de F1, et du président du RACB François Cornelis avant l'arrivée de Nathalie Maillet, récemment nommée directrice générale du plus beau circuit du monde qui fêtera son centenaire en 2021.

Les deux entités étant financées par la région wallonne, le ministre de l'économie Jean-Claude Marcourt a décidé de les rapprocher en nommant un patron unique en la personne de Melchior Wathelet Jr. Le conseil d'administration de la société Spa Grand Prix verra aussi siéger trois administrateurs indépendants dans un esprit d'ouverture et de transparence.

