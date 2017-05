Un seul dépassement à Sotchi !

La FIA ne prendra aucune mesure pour pimenter le spectacle durant les Grands Prix, alors que le nombre de dépassements était pourtant proche de zéro dimanche dernier à Sotchi.

Après une course relativement insipide en Australie, les manches disputées sur les circuits de Shanghai et de Sakhir avaient été plus animées.

Mais à l’exception du suspense survenu dans les derniers tours de course quand Sebastian Vettel était revenu à une seconde de Valtteri Bottas, le Grand Prix de Russie a surtout consisté en une longue procession dimanche passé.

Selon le magazine allemand Auto Bild, une seule manœuvre de dépassement a été réalisée pendant le Grand Prix si on ne tient pas compte du premier tour de course et des changements de position réalisés à la faveur des arrêts au stand. A titre d'exemple, l’édition 2016 du Grand Prix de Russie avait totalisé 30 dépassements.

La FIA a toutefois informé les équipes qu’elle était satisfaite de la situation actuelle et qu’elle n’entendait pas accroître l’importance de l’aileron arrière ajustable (DRS) pour favoriser les dépassements en course.

