Sepang ne fermera pas boutique après 2018

Le Sepang International Circuit (SIC) n'a pas l'intention d'être laissé à l'abandon quand il renoncera à la F1 au terme de son actuel contrat avec la FOM en 2018.

Le Grand Prix de Malaisie est encore inscrit au calendrier du championnat du monde pour deux éditions, après quoi les promoteurs ont décidé de jeter l'éponge.

La rentabilité de l'épreuve malaise, mise sur pied depuis 1999 (la plus ancienne en Asie après le Japon), n'est plus de mise et les retombées sont insuffisantes pour justifier les investissements.

"Cela ne signifie pas pour autant que nous allons fermer boutique en 2018, souligne Daruk Razlan Razali, le CEO du SIC. C'est la décision du gouvernement de ne pas renouveler le contrat de la Formule 1, mais notre piste est exploitée à 90 % par d'autres activités."

De nombreuses compétitions asiatiques s'y déroulent en effet et le succès populaire de la course de MotoGP, avec plus de 100.000 spectateurs, contraste avec le faible public attiré par la F1 (33.000 personnes en 2016), surtout depuis la concurrence du tout proche Grand Prix de Singapour il est vrai.

