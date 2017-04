Une seconde entre chaque composé

Pirelli évalue l’écart de performance entre ses trois composés de pneumatiques à Sotchi – à savoir les tendres, les super-tendres et les ultra-tendres – à environ une seconde pleine au tour.

Le manufacturier unique de pneumatiques de Formule 1 confirme par ailleurs s’attendre à une course à un seul arrêt demain pour le Grand Prix de Russie.

"L’écart est d’environ une seconde entre chaque mélange, soit l’objectif que nous nous étions fixés en début de saison. Les super-tendres et ultra-tendres sont donc les pneumatiques que nous devrions voir chaussés ici en qualifications et en course", commente Mario Isola, le responsable de la compétition de Pirelli.

"Même si la piste est légèrement plus abrasive que par le passé - une évolution logique dans le cycle de vie du bitume – elle demeure lisse et glissante, n’engendrant qu’une faible dégradation de la gomme."

"Une stratégie à un arrêt devrait donc être privilégiée, dimanche, avec un départ en ultra-tendres et une fin de parcours en super-tendres."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.