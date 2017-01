Une seconde course aux USA aiderait aussi Austin

Le président du Circuit of The Americas (COTA), Bobby Epstein, est favorable à ce qu’un second Grand Prix de Formule 1 soit organisé aux Etats-Unis.

Les nouveaux propriétaires de la F1, les Américains de Liberty Media, ont fait savoir la semaine dernière qu’ils avaient pour objectif d’ajouter une seconde manche américaine au calendrier de la Formule 1 à moyen terme, de préférence dans une grande ville des Etats-Unis.

Epstein, dont son circuit accueille le Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012, déclare qu’avoir une seconde course sur le sol américain serait également bénéfique pour son épreuve.

"Sur le long terme, cela mettrait le sport et notre course davantage en lumière, indique l’homme d’affaires texan au journal local Statesman. Une seconde course aux Etats-Unis permettrait à la F1 d’être mieux exposée dans notre pays."

"L’une des difficultés de la F1 en Amérique est que la plupart des Grands Prix débutent à 7 heures du matin ou encore plus tôt. Si vous ajoutez une course dans notre fuseau horaire, cela permettrait d’augmenter le nombre de supporters, ce qui serait bénéfique pour nous tous."

Epstein n’est toutefois pas convaincu que ce second Grand Prix aux Etats-Unis devrait se tenir au cœur d’une grande ville, comme l’a suggéré Chase Carey, le nouveau patron de la F1.

"Organiser une course coûte beaucoup d’argent, explique-t-il. Cela coûterait entre 60 millions et 90 millions de dollars pour l'organisation d'une course en ville, et c’est aussi extrêmement difficile d’un point de vue logistique."

"En plus, les courses en ville ont tendance à être très ennuyeuses. Les circuits urbains n’offrent généralement pas beaucoup d’opportunités de dépassement. Et un spectateur ne peut pas voir beaucoup de virages. Sur le Circuit of The Americas, un spectateur peut voir jusqu’à dix virages en fonction de sa position sur le circuit", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.