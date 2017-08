Gelael "promu" par Toro Rosso

Fidèle à sa réputation de promouvoir les talents de demain, la Scuderia Toro Rosso a décidé de donner sa chance à Sean Gelael qui fera ses débuts au volant de la SRT12 lors des essais libres du vendredi matin à Singapour, en Malaisie, aux Etats-Unis et au Mexique, mais peut-être pas pour les bonnes raisons... En effet, n'aurait-ce pas été plus judicieux de donner du temps de piste à Pierre Gasly, un troisième pilote autrement plus crédible que Gelael ?

Le jeune Indonésien (20 ans), actuellement engagé en Formule 2 sans casser la baraque (20ème du classement provisoire avec 3 points pour sa troisième saison à ce niveau), a déjà piloté la Toro Rosso lors des essais privés cette saison à Bahreïn et à Budapest. Accumuler les kilomètres pendant des week-ends de Grand Prix va indiscutablement enrichir son expérience, mais aura-t-il jamais le niveau pour courir en Grand Prix ?

Le fait que son père, Ricardo Gelael, soit à la tête du consortium qui possède notamment la franchise de KFC (Kentucky Fried Chicken) pour l'Indonésie, un marché de près de 200 millions d'habitants, n'est évidemment pas étranger à la "promotion" du fiston dans l'univers des Grands Prix.

Ledit consortium, Jagonya Ayam, avait été cité dans la reprise possible de Manor Racing l'hiver dernier et aurait également approché Red Bull pour un rachat de la Scuderia Toro Rosso dont le géant de la boisson énergisante se séparerait éventuellement si le contexte s'avérait favorable.

"Quelle fantastique opportunité, se réjouit Gelael Jr. C'est un honneur pour moi de me produire en F1, en commençant par Singapour et la Malaisie, deux circuits que je connais bien car ils sont proches de mon pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cette occasion possible et ferai de mon mieux pour aider l'écurie à recueillir des données utiles pour la suite des opérations."

