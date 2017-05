Schumi Jr surpris de monter si tôt sur le podium

Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, a décroché son premier podium dans le championnat d’Europe de Formule 3 le week-end dernier à Monza.

Le jeune pilote allemand de 18 ans confie qu’il ne s’attendait pas à obtenir un podium si vite dans la série, qu’il découvre cette année.

"Oui, je suis surpris. Mais c’est super, surtout que l’équipe évoluait à domicile ce week-end. Je suis donc heureux de ce podium", a déclaré Schumi Jr, qui a obtenu son podium en partant de la cinquième place sur la grille de départ.

"Je sais que les qualifications sont le domaine dans lequel je dois encore le plus progresser, mais je pense avoir montré que j’avais la vitesse pour figurer dans le top 5 à la régulière, et je sais que je peux encore m’améliorer. C'est le plus important."

Mick Schumacher pointe à la cinquième place du championnat d’Europe de Formule 3, dont le champion sortant n’est autre que Lance Stroll, engagé en Formule 1 au sein de l’équipe Williams cette année.

