Sauber vise le milieu de grille

Le Sauber F1 Team aura pour objectif de jouer un rôle parmi les formations du milieu de grille en 2017 selon son nouveau directeur technique, l’Allemand Jörg Zander.

L’écurie suisse sort d’un exercice 2016 difficile où elle a sauvé in extremis la dixième place au classement des constructeurs.

Zander a par ailleurs confié que le développement de la monoplace 2018 débuterait assez tôt pendant la saison.

"Je souhaite voir une nette évolution par rapport à l’année dernière, explique-t-il sur le site officiel de Sauber. Tout le monde à Hinwil est du même avis. Notre objectif est de nous hisser parmi les équipes du milieu de grille. Nous sommes dans les temps avec notre nouvelle C36, et nous sommes optimistes quant au fait que son développement va dans la bonne direction."

"Le staff technique et moi-même allons commencer à travailler très tôt sur la voiture 2018, poursuit-il. Mais nous procéderons d’abord à une analyse de notre situation au début de la saison. Je veux à mes côtés une équipe bien organisée, avec des employés motivés et satisfaits. Sauber doit redevenir l’écurie qui en surprend plus d’un à plus d’une reprise."

