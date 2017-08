Sainz : "Un volant chez Red Bull, mon unique objectif"

Après les nombreuses rumeurs ayant circulé quant à un départ de Carlos Sainz de la sphère Red Bull pour un éventuel transfert chez Renault, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au point dans le paddock de Budapest.

Sainz avait mis lui-même le feu aux poudres plus tôt dans la saison en estimant qu'une quatrième saison consécutive chez Toro Rosso lui semblait très improbable, ce qui avait eu pour effet d'être démenti par les patrons du programme Red Bull Christian Horner et Helmut Marko. L'Espagnol a ensuite fait amende honorable en réaffirmant sa reconnaissance envers son employeur et sa détermination à poursuivre son ascension en son sein.

"J'ai mon opinion et je l'ai exprimée à un moment donné, rappelle-t-il sur le site officiel de la Formule 1. J'aurais peut-être pu la formuler autrement car je n'ai pas apprécié donner l'impression que mes patrons étaient contre moi. Cela arrive parfois dans une carrière en F1, la page est tournée maintenant, l'incident est clos."

"Mon seul et unique objectif consiste à décrocher un volant chez Red Bull Racing dans l'avenir, martèle Carlos Jr. C'est ce que je souhaite plus que tout et je l'ai affirmé cent fois déjà, mais dans un moment un peu chaud on exprime parfois son ambition sans que cela soit bien interprété. Je suis évidemment prêt à poursuivre avec Toro Rosso dans l'optique d'une progression vers Red Bull dans le futur."

