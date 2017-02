Sainz voit double pour 2017

Alors que l'inter-saison touche bientôt à son terme, les pilotes en profitent pour peaufiner leur préparation physique en vue des premiers essais sur piste, fin février à Barcelone.

Carlos Sainz Jr. a ainsi révélé cette semaine avoir pratiquement doublé son temps d'entrainement pour répondre aux contraintes imposées par le règlement 2017.

"Vu que les voitures de cette année seront plus difficiles à piloter, l'entrainement cumulé jusqu'en fin de saison n'a pas servi à grand-chose", confie l'Espagnol.

"Il a fallu tout revoir dans mon programme, ajoute-t-il. Aujourd'hui, au lieu de faire 50 minutes de crossfit, on est passé à des sessions entre 90 et 120 minutes, la même durée qu'un Grand Prix. Résultat, je m'entraine plus longtemps à un rythme cardiaque élevé, entre 180 et 190 pulsations / minute."

"Mon programme consiste aussi en de la boxe et des exercices de cardio, précise-t-il. J'essaye de me tenir à de longues sessions sans interruptions pour mieux travailler mon endurance."

Une préparation stricte en salle que l'Espagnol et son coach ont agrémenté de séances de karting pour renforcer notamment les muscles du cou. Cette partie du corps promet d'être mise à rude épreuve avec l'augmentation du nombre de "G" encaissés en virages.

"La première étape passe par soulever et maintenir des poids avec le cou, explique le Taurillon. Ensuite viennent les tests en piste, deux à trois fois par semaine. J'ai même alourdi mon casque pour habituer la tête et la nuque aux contraintes des forces "G".

