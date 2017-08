Sainz : "Plus de tensions entre Red Bull et moi"

Carlos Sainz Jr. se dit soulagé que les tensions avec Red Bull et Toro Rosso concernant son avenir en Formule 1 se soient aujourd'hui apaisées.

A l'approche de la trêve estivale, le jeune Espagnol (22 ans) s'était montré particulièrement remonté contre ses employeurs en affirmant qu'une quatrième campagne consécutive chez Toro Rosso lui semblait très improbable, en écho aux rumeurs faisant état d'un possible transfert chez Renault pour 2018.

Nerveux dans les médias comme sur la piste face à son équipier Daniil Kvyat, qu'il accusa d'avoir provoqué leur accrochage de Silverstone, Sainz a depuis lors fait profil bas en réaffirmant sa dévotion auprès du Taureau Rouge à qui il doit son accession dans la catégorie-reine.

"Un contrat est d'une importance vitale en Formule 1", a confié le Madrilène à Soy Motor.

"En repensant mieux à ma situation, je suis heureux là où je suis et n'ai aucune intention de rompre mon contrat", affirme-t-il.

Avec le recul, le Taurillon estime que ses commentaires n'ont pas été interprétés correctement lors des faits.

"Je pense que tout a été sorti de son contexte, explique-t-il. D'une part mes déclarations mais aussi les réactions qu'elles ont engendrées."

"Aujourd'hui, tout a été mis à plat et il n'y a plus de tensions entre nous, conclut-il. Tout est redevenu plus serein et je suis heureux de pouvoir contribuer aux bons résultats de l'équipe cette saison."

Avec 35 points marqués en 11 Grand Prix, Sainz Jr. figure au neuvième rang du championnat du monde des pilotes.

