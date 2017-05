Sainz : "Tous les pilotes de F1 suivront Alonso dimanche"

Carlos Sainz estime qu’une majorité du paddock F1, dont les pilotes, regardera les 500 Miles d’Indianapolis dimanche soir.

Fernando Alonso tentera d’ajouter l’épreuve la plus mythique du championnat d’IndyCar à son palmarès au volant d’une monoplace engagée par McLaren-Honda-Andretti.

"J’ai regardé les qualifications d’Indy 500 et je n’ai pas été surpris par sa cinquième place", confie le pilote Toro Rosso.

"La course sera une autre paire de manches, elle sera très longue et beaucoup de choses pourront se passer, mais je suis sûr qu’il sera également compétitif. Je suis certain que tous les pilotes de Formule 1 présents à Monaco regarderont cette course et l’encourageront."

Même Niki Lauda, le président non-exécutif de l’écurie Mercedes, admet suivre l’aventure américaine d’Alonso avec le plus grand intérêt.

"Je suis très attentivement ce qu’Alonso fait à Indianapolis, indique-t-il. Une victoire à Indy est pour l’éternité."

"A mon époque, on ne m’avait jamais autorisé à y aller, alors que j’avais pourtant reçu plusieurs propositions pour disputer cette course. Il est évident que je suivrai la course à la TV."

