Sainz : "On pense à la F1 365 jours par an"

Il n’a pas été question de vacances de longue durée pour Carlos Sainz Jr qui a dû composer avec un planning chargé afin d’être fin prêt pour la saison à venir.

Le pilote Toro Rosso a suivi un entraînement physique intensif pendant l’hiver, ce qui lui a laissé peu de place pour les plaisirs des fêtes de fin d’année.

Toutes ses obligations l’empêchent d’oublier la F1 l’espace d’une journée, ce qui n’est pas pour lui déplaire.

"Je suis parti une semaine en République Dominicaine avec ma copine et j’ai passé les fêtes de fin d’année en famille à Madrid, confie Sainz. J’ai ensuite commencé à m’entraîner après le lendemain de Noël. Je commence habituellement l’entraînement vers le 2 ou le 3 janvier mais j’ai anticipé car nous savons tous que les voitures de la prochaine saison seront très difficiles à piloter. Je n’ai donc pas fait autant la fête pour le Nouvel An que les années précédentes."

"Il faut parfois faire ce genre de sacrifices, admet Carlitos. En Formule 1, nos seules pauses sont l’été et décembre, mais on pense déjà en fin d’année à s’entraîner pour la suivante. La semaine où j’étais en vacances, j’ouvrais quand même mes e-mails et j’avais des choses à faire. C’est la F1, on y pense 365 jours par an, mais j’adore ça ! Et comme on a déjà vu plein de photos de moi en train de m’entraîner, j’ai posté exclusivement des photos de vacances !"

