Sainz ne craint pas la confrontation avec Alonso

Depuis qu'il a accédé à la Formule 1 en 2015, Carlos Sainz Jr. n'a jamais caché l'énorme admiration qu'il porte à son compatriote et ami Fernando Alonso.

Un respect qui, bien que cultivé depuis l'enfance, n'empêcherait toutefois pas le pilote Toro Rosso de mener la vie dure au double champion du monde si les circonstances en piste l'imposaient.

Répondant à un question/réponse organisé par nos confrères de F1 Racing, l'Espagnol est formel : en piste, tout le monde redevient un adversaire, au-delà des titres gagnés ou des liens d'amitié.

"Ecoutez... c'est sans doute la pire question possible pour moi, a déclaré l'Espagnol, amusé. Plus sérieusement, quand vous êtes au volant d'une Formule 1 et que vous voyez une McLaren revenir dans vos rétros, vous n'y voyez pas Fernando Alonso. Ce que vous voyez, c'est une McLaren qui vous prend en chasse et vous devez tout faire pour la contenir derrière vous."

"Donc, sincèrement, je ne me vois pas lui ouvrir la porte dans le dernier tour, ajoute-t-il. Surtout si je suis troisième et sur le point de monter sur mon premier podium !"

"Mais si un tel résultat devait priver Fernando d'une victoire ou d'un troisième titre, je serais sans doute un peu déçu car c'est ce que je lui souhaite pour l'année qui vient, confesse Carlos. C'est une question vraiment difficile, mais il n'y a pas de raison objective de sacrifier mes propres chances."

