Sainz prêt pour le grand frisson

Carlos Sainz trépigne d'impatience à l'idée de reprendre le collier à Barcelone à la fin du mois.

Le pilote espagnol se déclare encouragé par les impressions recueillies sur le simulateur de la Toro Rosso STR12.

Avec les changements radicaux apportés au règlement technique 2017, l'opportunité de voir la hiérarchie quelque peu bouleversée excite la curiosité de celui qui va entamer sa troisième saison en F1.

"Pour nous, piloter la voiture est toujours un plaisir incroyable, confie Sainz à Marca. S'installer dans le siège, toucher le volant et les pédales : chaque monoplace a ses caractéristiques et on est impatient de voir comment elle va se comporter."

"Chez Toro Rosso, la progression est constante et cette année le nouveau règlement va signifier un bond énorme en terme de performances, poursuit-il. Avec des pneus plus larges et beaucoup d'appui aérodynamique, les autos seront très rapides et je ressentirai un grand frisson au moment de m'élancer en quittant le garage..."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.