Sainz : "Un honneur de rejoindre Renault"

C’est enfin officiel : Carlos Sainz portera les couleurs du Renault Sport F1 Team la saison prochaine en Formule 1.

L’Espagnol, qui remplacera Jolyon Palmer à Enstone, a été prêté pendant un an par Red Bull à Renault.

"Je suis très heureux de rejoindre Renault, confie Sainz. Être pilote de Formule 1 pour l’équipe officielle d’un constructeur est un honneur et j’espère répondre à la confiance de Renault avec de très bonnes performances sur la piste."

"La progression de Renault est prometteuse et je suis fier de les rejoindre à un moment aussi important de leur histoire. Je suis impatient de travailler avec tout le monde à Enstone et à Viry, et de piloter aux côtés de Nico Hülkenberg."

"J’ai toujours été proche de Renault – aussi bien au début de ma carrière qu’en Formule 1 – et je connais leur motivation et leurs capacités. C’est le début d’un nouveau chapitre très excitant de ma carrière."

"Je voudrais remercier Red Bull pour leur confiance et leur support, et également pour me laisser saisir cette opportunité. Enfin, je veux vraiment remercier tous les gens qui travaillent chez Toro Rosso. C’est une fantastique équipe de professionnels et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir."

Sainz ne devrait a priori finalement pas remplacer Palmer dès le Grand Prix de Malaisie, prévu dans deux semaines.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.