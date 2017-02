Sainz : "Finir sur le podium en 2017 relève de l'utopie"

Carlos Sainz ne pense pas que la Toro Rosso de 2017 lui permettra de terminer un Grand Prix sur le podium cette saison.

L’Espagnol doute également que Toro Rosso parviendra à rivaliser avec McLaren cette année, après avoir été plusieurs fois en bagarre avec son compatriote Fernando Alonso en 2016.

"Envisager de signer mon premier podium en F1 relève pour le moment de l’utopie", a déclaré Sainz sur les ondes de la radio espagnole Cadena Cope.

"Et je ne pense pas que nous pourrons nous battre avec McLaren cette année, pour la simple et bonne raison qu’ils disposent d’un plus gros budget que le nôtre."

"J’espère néanmoins que Toro Rosso sera la première équipe après les quatre top teams, qui devraient être selon moi Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren en 2017", conclut Sainz.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.