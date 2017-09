Sainz craint Renault et Force India

Si Daniil Kvyat restait coincé en Q2, Carlos Sainz Jr a offert à Toro Rosso une place en troisième partie de qualifications samedi sur le circuit de Marina Bay.

L’Espagnol était finalement crédité du dixième chrono mais pouvait se féliciter d’avoir permis à l’écurie de Faenza d’avoir accédé à la Q3.

Mais le futur pilote Renault est conscient qu’il devra se méfier en course des pilotes de sa future écurie ainsi que des Force India.

"Ce fut une très bonne journée pour nous, commente Carlos, interrogé par le quotidien espagnol Marca. Nous avons progressé entre la Q1 et la Q2, mais moins en Q3. Je suis presque parti à la faute dans le dernier tour et je n’ai pas pu améliorer mon chrono. Cela n’a pas été une session facile."

"Nous savons que nous aurons du fil à retordre avec les Renault et les Force India, ajoute-t-il. Nous allons donc faire une course sur la défensive. Ce ne sera pas facile car sur on utilise souvent les dépassements par ravitaillements interposés sur ce circuit. La clé pourrait être l’intervention de la voiture de sécurité et j’espère que cela jouera en notre faveur."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.