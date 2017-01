Sainz : "Alonso aura du mal à raccrocher"

Carlos Sainz Jr estime que son compatriote Fernando Alonso devrait continuer sa carrière en F1 après 2017 dans la mesure où les nouvelles monoplaces devraient lui plaire.

Le pilote McLaren-Honda sort de deux saisons frustrantes avec l’équipe de Woking, et n’a gagné aucune course depuis le Grand Prix d’Espagne 2013.

Sainz pense néanmoins que l’apparition de F1 plus extrêmes devrait lui donner une nouvelle motivation.

"Ces nouvelles Formule 1 seront nettement plus rapides, avec des niveaux de charge aérodynamique digne des années dorées de la F1 vers 2005. Les pneus plus larges se dégraderont moins, ce qui nous permettra d’attaquer plus.", reconnait le pilote Toro Rosso.

"Je n’ai pas autant de contacts avec Fernando que ce que les gens pensent. Je ne connais même pas son emploi du temps pendant l’intersaison. Mais je crois sincèrement que les F1 de 2017 vont lui plaire, ajoute Carlitos. Fernando aura bien du mal à prendre sa retraite après avoir testé ces nouvelles Formule 1."

Cliquez ici pour découvrir les photos de l'impressionnante propriété de Michael Schumacher située à Gland, en Suisse.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter