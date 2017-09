Sainz chez Renault dès la Malaisie ?

Selon diverses sources, Carlos Sainz aurait été mis à la disposition de Renault en échange de la résiliation du contrat du motoriste français avec Toro Rosso.

On sait que Red Bull cherche à attirer Honda chez Toro Rosso, afin d’alléger sa facture. Le propriétaire Dietrich Mateschitz a investi pas mal d’argent dans l’agrandissement de l’usine de Faenza et dans la rénovation de la soufflerie de Bicester, afin d’en faire une équipe techniquement indépendante de sa maison-mère, et donc susceptible d’intéresser les investisseurs.

Comme ceux-ci ne se bousculent pas au portillon, une contribution de Honda (qui participe actuellement à hauteur de 100 millions de dollars au budget de McLaren) lui permettrait d’alléger sa contribution.

Christian Horner aurait dès lors libéré de son contrat le pilote espagnol – dans le radar du Losange depuis plusieurs mois – afin de convaincre Cyril Abiteboul de fournir McLaren plutôt que le junior team de Red Bull, qui récupérerait le V6 japonais.

Certains rumeurs du paddock estiment même qu'un transfert anticipé de Sainz vers Enstone pourrait avoir lieu dès le Grand Prix de Malaisie.

On ignore si l’Espagnol serait délivré de ses engagements ou s’il serait simplement prêté à Renault (auquel cas il pourrait toujours être rappelé pour remplacer Max Verstappen ou Daniel Ricciardo chez Red Bull si ces derniers quittaient Milton Keynes).

Un tel transfert faciliterait la fourniture du V6 français à l'écurie McLaren, qui cherche à sortir de sa collaboration désastreuse avec Honda, entamée en 2015.

