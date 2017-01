Rossi plutôt Le Mans que Dakar

Valentino Rossi a admis qu’il serait tenté par une participation aux 24 Heures du Mans au moment où sa carrière en MotoGP sera derrière lui.

La légende transalpine n’en serait à son coup d’essai sur quatre roues puisqu’on l’a vu auparavant en rallye, en GT mais aussi en F1 dans le cadre d’essais privés pour la Scuderia Ferrari qu'il avait failli rejoindre en 2007.

Par ailleurs, Rossi ne dit pas non au Dakar, sans que le célèbre rallye-raid soit pour lui une priorité absolue.

"Un de mes objectifs est de disputer le Dakar dans le futur, confie "Il Dottore". Mais c’est une épreuve qui est extrêmement difficile. Il faut être très bien préparé si vous voulez vous en sortir dans le désert et être bien placé au classement. Si je le fais, ce serait plutôt dans la catégorie auto. Je trouve que c’est dangereux de le faire en moto."

"Mais je dois admettre que je suis beaucoup plus orienté vers une participation prochaine aux 24 Heures du Mans, précise-t-il. C’est mon objectif prioritaire pour les années à venir. Je me sens beaucoup plus dans mon élément sur les circuits au volant d’une voiture qu’auparavant. Bref, dès que j’arrêterai la moto, j’aurai peut-être suffisamment de temps libre afin d’être de la partie au Mans."