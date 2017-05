Rosberg : "Ce week-end sera chargé en émotions"

Nico Rosberg, champion du monde 2016 de Formule 1, s’attend à vivre un week-end chargé en émotions à Monaco, où il réside.

Vainqueur à trois reprises dans les rues de la Principauté, l’Allemand effectuera ce week-end sa première apparition sur un Grand Prix depuis qu’il a pris sa retraite de la Formule 1 en décembre dernier.

"Le Grand Prix de Monaco sera chargé en émotions pour moi, c’est certain", confie Rosberg.

"J’ai désormais clos ce chapitre de ma carrière et la course va faire ressurgir dans mon esprit tous les moments incroyables que j’ai vécus en F1 ces dernières années."

"Le fait de revenir sur un circuit de course, de revoir toutes les personnes que j’ai côtoyées pendant tant d’années et de voir tous mes fans ici à Monaco, où j’ai toujours eu beaucoup de soutien durant ma carrière…"

"Cela va être à la fois spécial et émouvant, c’est sûr, surtout que je reviens en tant que champion du monde en titre sur le circuit sur lequel j’ai remporté le plus grand nombre de mes succès en F1. En plus, c’est la ville où j’ai grandi. Ça va vraiment être quelque chose de spécial."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter