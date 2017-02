Rosberg : "Suzuka fut le tournant du championnat"

Alors qu'il ironise sur les réseaux sociaux en indiquant que le mois de mars est "tout blanc" dans son agenda, Nico Rosberg est récemment revenu sur les circonstances qui ont présidé à son titre mondial en fin de saison 2016.

Le pilote allemand a ainsi confié que le Grand Prix du Japon a constitué la pierre angulaire de sa conquête de la couronne.

En signant la pole position puis en s'imposant à Suzuka, Rosberg s'est placé hors de portée de son équipier Lewis Hamilton sur le plan arithmétique : dès ce moment, il avait son destin entre les mains.

"Dans un duel à armes égales de cette intensité, le moindre détail compte, a confié Nico au Daily Mail. Par exemple, j'ai arrêté de pratiquer le vélo pendant l'été dans le seul but de perdre un peu de poids. Eh bien, croyez-le ou non, mais cela a fait toute la différence."

"Je m'explique, poursuit-il. En arrivant au Japon, j'avais perdu 1 kg correspondant aux muscles des jambes qui avaient fondu puisque j'avais stoppé le cyclisme quelques semaines plus tôt. Un kilo correspond à trois centièmes de seconde, or j'ai signé la pole à Suzuka pour un petit centième ! Cela m'a donné l'avantage pour la course : vous connaissez la suite..."

