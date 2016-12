Rosberg répond à Hamilton

Nico Rosberg a répondu à son ancien équipier Lewis Hamilton par presse interposée.

Dans une interview accordée à la chaîne Channel 4 ce mois-ci, Hamilton avait demandé aux dirigeants de l’écurie Mercedes de ne pas toucher à la composition de son équipe de course, composée de mécaniciens et d’ingénieurs, pour la saison 2017.

Leur rappelant qu’il était désormais "le seul champion du monde" qui leur restait, le pilote britannique avait répété une fois encore qu’il n’avait pas apprécié que la composition de son équipe de course ait été modifiée par Mercedes cette année.

En marge de la saison 2016, Mercedes avait décidé de mélanger les ingénieurs et les mécaniciens de ses deux pilotes. Six membres de l’équipe de Hamilton étaient passés dans celle de Rosberg, et inversement.

"J’ai aussi perdu certains de mes mécaniciens", a réagi le champion du monde 2016 de Formule 1 et récent retraité dans les colonnes du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Et si vous voulez tout savoir, j’avais déjà dû lui donner deux de mes ingénieurs lorsqu’il a rejoint Mercedes en 2013, mais ça, peu de gens en sont au courant. C’est pourtant la vérité."

Et Rosberg de conclure : "Je pourrais écrire un livre sur tout ce qui n’a jamais été dit. Peut-être que je le ferai, un jour. Il y a tellement d’histoires dingues et intéressantes pour le public à raconter…"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.