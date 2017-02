Rosberg récompensé aux Laureus Awards

Nico Rosberg est reparti de la cérémonie des Laureus Awards, considérés comme les Oscars du sport, avec le prix de la révélation de l’année, hier soir à Monaco.

D’autres pilotes de Formule 1 avant lui ont déjà été distingués aux Laureus Awards, dont Juan Pablo Montoya en 2005, Lewis Hamilton en 2008, Jenson Button en 2010 ou encore Daniel Ricciardo en 2015.

"J’ai grandi à 40 mètres d’ici, dans le bâtiment juste à côté de celui-ci", a réagi le champion du monde de F1 en titre.

"J’avais 14 ans et je regardais cette cérémonie depuis le balcon, avec la TV allumée à mes côtés pour la suivre. Je me souviens de Mandela, qui se tenait debout sur cette même scène. Depuis ce jour, cela avait toujours été mon rêve de me tenir ici un jour et c’est un sentiment incroyable que cela soit arrivé ce soir."

Son équipe Mercedes, qui était nominée dans la catégorie équipe de l’année pour la troisième fois de suite, est pour sa part une nouvelle fois repartie bredouille. Le trophée a été attribué aux Chicago Cubs, qui ont remporté la ligue de Baseball aux Etats-Unis après une attente de 108 ans.

