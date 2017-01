Rosberg ne veut pas prendre "un ventre de buveur de bière"

S’il a pris sa retraite de la Formule 1 il y a pratiquement deux mois, Nico Rosberg ne passe pas pour autant ses journées allongé sur le canapé.

Le champion du monde 2016 de F1 se force à rester actif… afin de ne pas prendre de ventre !

"Ce que je fais de mes journées ? Je reste assis sur le canapé !", plaisante Rosberg, qui était à Düsseldorf hier en tant qu’invité d’honneur de la première édition de remise de prix organisée par l’initiative Keep Fighting, créée par la famille de Michael Schumacher.

"Non, je suis toujours actif. J’ai bien fait attention à continuer d’avoir un programme sportif, ou sinon je vais vite prendre un ventre de buveur de bière ! Donc, je continue à faire du sport et à avoir une alimentation saine et équilibrée, pas le choix."

Rosberg, qui reste un ambassadeur pour Mercedes cette année, ajoute qu’il projette d’assister à plusieurs Grands Prix cette saison.

"Je reste un énorme fan de notre sport, c’est donc avec un grand intérêt que je vais suivre ce qu’il va se passer en F1 cette année", explique-t-il.

"Je constate que j’ai déjà pris l’habitude d’aller plus souvent sur Internet depuis que j’ai annoncé ma retraite. Quand je courais en F1, je consultais très peu les sites Internet sur la Formule 1. Et bien entendu, je compte me rendre sur place, sur cinq ou six Grands Prix environ", conclut Rosberg.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.