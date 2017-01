Rosberg : "La Mercedes 2017 sera révolutionnaire"

Nico Rosberg a indiqué que la future Mercedes W08, qui prendra part à la saison 2017, arborera une esthétique très impressionnante.

La nouvelle Flèche d’Argent sera la première de sa lignée à répondre à la nouvelle réglementation technique qui autorisera des F1 disposant de plus d’appuis aérodynamiques et de pneus plus larges.

Avant de prendre sa retraite, Rosberg a pu voir une maquette de la prochaine monture de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

"J’ai bien entendu déjà vu la nouvelle Mercedes, explique Nico. D’après mes observations, elle a une esthétique très alléchante. Je pense que Lewis et Valtteri vont prendre beaucoup de plaisir à son volant cette année. Les nouvelles F1 vont aller très vite. C’est une révolution, pas une évolution ! Les cartes vont être redistribuées et cela va être passionnant à suivre."

"Une équipe entame le développement des nouvelles voitures bien avant le début de la saison, ajoute le champion du monde en titre. Et pour celle de 2017, il a débuté il y a presqu’un an déjà. En novembre, à la fin de l’année, j’ai pu voir la maquette destinée à la soufflerie. Dans les détails, j’ai donc pu voir à quoi elle ressemblerait et c’est vraiment impressionnant."

