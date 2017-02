Rosberg : "Je n'ai aucun regret"

Nico Rosberg s'est laissé aller cette semaine à quelques confidences sur sa vie de jeune retraité de la F1.

Couronné champion du monde pour la première fois de sa carrière en 2016, l'Allemand avait décidé dans la foulée de se retirer de la scène des Grand Prix, laissant plus d'un observateur sous le choc.

Aujourd'hui, celui qui a rejoint son père Keke dans les annales du sport jouit du quotidien d'une vie de famille, soulignant le rôle important qu'ont joué son épouse Vivian et sa fille Alaia dans la conquête du titre mondial.

"Vivian a absolument tout fait, confie-t-il dans les colonnes du Daily Mail. Si notre fille avait besoin de quelque chose, elle était toujours là."

"Je devais sans cesse travailler sur le décalage horaire en vue des courses, ajoute-t-il. Chaque jour, j'acclimatais un peu plus mon organisme, au point de dormir tout l'après-midi et de vivre la nuit. C'était juste horrible et Alaia savait que papa ne devait pas être dérangé."

Ce régime quotidien, difficilement applicable à la vie de famille, a en partie joué sur la volonté de Rosberg de raccrocher son casque.

"Aujourd'hui, je peux rattraper tous ces moments manqués, poursuit-il. J'arrive a créer un lien père-fille et elle me renvoie l'amour dont j'ai besoin."

Et le jeune père de conclure : "J'ai peut-être tourné le dos à la F1 mais je n'ai aucun regret. L'histoire s'est conclue de la meilleure manière possible et j'aime ce genre de fin. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne changerais absolument rien. J'ai suivi mon coeur en prenant cette décision."

