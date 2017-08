Rosberg : "La Formula E, c'est l'avenir"

Le champion du monde de Formule 1 en titre, Nico Rosberg, a déclaré ce lundi à Stuttgart que la Formula E représentait selon lui "l’avenir" du sport automobile.

Retraité des Grands Prix depuis la fin de l’année dernière, l’Allemand de 32 ans était présent au Musée Mercedes-Benz de Stuttgart aujourd’hui pour une cérémonie en son honneur.

"La Formula E, c’est l’avenir, a-t-il indiqué. Ce sera vraiment très excitant de voir comment les écuries vont abattre leurs cartes et se mesurer sur les circuits lors des prochaines saisons."

Mercedes et Porsche s’engageront dans le championnat 100% électrique de la FIA à partir de la saison 2019-2020 et retrouveront Renault, Audi, Jaguar ou encore DS. Et le nom de Rosberg est régulièrement cité pour diriger la future équipe Mercedes de Formula E.

