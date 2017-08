Rosberg : "Ferrari ne pourra pas suivre Mercedes"

Le Champion du monde en titre Nico Rosberg ne pense pas que Ferrari pourra vraiment inquiéter Mercedes jusqu'à la fin de la saison. Selon lui, l'écurie qui détient les titres depuis trois ans devrait émerger, à commencer par le prochain Grand Prix à Spa.

"Ferrari a fait du bon boulot pendant l'hiver, reconnaît Rosberg, mais à partir de maintenant c'est la course au développement qui va dicter les résultats et j'ai du mal à croire que la Scuderia pourra soutenir le rythme. Cela dit, après Silverstone, j'ai pensé que c'était déjà plié et la Hongrie a prouvé le contraire."

"A partir de Spa, toutefois, on va retrouver les Mercedes au sommet de leur forme et je vois mal Ferrari en mesure de résister, ajoute-t-il. Il faut avouer que Sebastian Vettel est un adversaire coriace pour Hamilton et Bottas, mais parfois il a du mal à contrôler ses émotions, comme on a pu s'en rendre compte à la radio l'an passé à Mexico. Il a une mentalité de gagnant et cela ne peut pas faire du mal."

