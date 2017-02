Rosberg : "Etre agressif ou me faire rouler dessus"

Nico Rosberg a dû avoir plus d'un tour dans son sac pour conquérir le titre de champion du monde 2016.

Retraité depuis lors, le pilote allemand est revenu cette semaine sur son nouveau quotidien de père et notamment sur son duel face à Lewis Hamilton.

Il révèle notamment comment il a appris à se relever de ses erreurs et à maitriser certains sentiments comme la colère et le stress d'une bataille sous haute-tension

"La colère n'en est que plus forte quand une personne que vous connaissez très bien dépasse les limites", a-t-il déclaré dans une longue interview consacrée cette semaine au quotidien Daily Mail.

"Lewis peut être très doué pour trouver la limite sans mettre les roues dans le bas-côté, en quelque sorte, poursuit-il. Cela vient de son talent avec la voiture. Il est très, très fort à ce jeu-là, au point que j'ai souvent hésité à aller roues contre roues. C'est presque naturel chez lui."

"Au contraire, je suis plus rationnel, confesse-t-il. Je dois davantage travailler sur mes bases. La saison dernière, j'ai décidé d'être plus agressif, sans quoi Lewis m'aurait à nouveau 'roulé dessus', comme trop souvent par le passé."

Le champion du monde en a profité pour détailler la méthode qui lui a permis de tenir psychologiquement le coup.

"Elle consiste à s'asseoir et ne plus penser à rien, apprendre à relaxer son esprit, explique-t-il. Au bout d'une vingtaine de pratiques, votre esprit se calme plus facilement. Cela m'a été bénéfique pour chasser les pensées négatives liées au titre et la possibilité que je le perde au bout du compte", conclut Nico.

