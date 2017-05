Rosberg adresse ses félicitations à Bottas

Le champion du monde 2016 de Formule 1, Nico Rosberg, a adressé ses félicitations à Valtteri Bottas, qui l’a remplacé chez Mercedes, pour avoir décroché la première victoire de sa carrière en F1 hier au Grand Prix de Russie.

Parti de la troisième place sur la grille de départ, Bottas a pris le meilleur sur les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Räikkönen à l’extinction des feux pour filer vers sa première victoire en Grand Prix.

"Mes félicitations à Valtteri Bottas !! Tu mérites réellement cette victoire. Tu as réalisé une fantastique performance", a écrit Rosberg sur son compte Twitter.

"Je suis aussi heureux pour toutes celles et ceux qui travaillent chez Mercedes, et en particulier pour les ingénieurs et mécaniciens qui travaillent sur ta voiture !"

Fort de son succès russe, Bottas est par ailleurs revenu à dix points de son équipier Lewis Hamilton au championnat.

