"Rosberg avait peut-être peur de défendre son titre"

L’ancien pilote de Formule 1 Mika Salo pense que la peur de devoir défendre son titre de champion du monde face à Lewis Hamilton est peut-être la raison qui a poussé Nico Rosberg à quitter la F1.

Rosberg avait annoncé la semaine suivant son triomphe à Abou Dhabi qu’il avait décidé de prendre sa retraite de la Formule 1, renonçant à défendre son titre de champion du monde acquis sur le circuit de Yas Marina le 27 novembre 2016.

"Si vous êtes un pilote de course, vous êtes un pilote de course, vous avez ça dans le sang, point final. Donc, encore aujourd’hui, je suis très surpris qu’il ait décidé qu’il ne voulait plus être un pilote de course", déclare Salo au site GPUpdate.net.

"C’est difficile de comprendre la raison qui l’a poussé à prendre cette décision, seul lui le sait réellement. Peut-être qu’il savait au fond de lui que Lewis allait revenir plus fort que jamais en 2017. Peut-être aussi qu’il avait un peu peur de défendre son titre face à Lewis."

