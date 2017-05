Ricciardo : "Un Vettel rapide est un Vettel heureux !"

Daniel Ricciardo ne pense pas que son ancien équipier Sebastian Vettel quittera Ferrari s’il est en mesure de se battre pour le titre.

Le quadruple champion de monde a pourtant été cité en tant que candidat à un baquet de titulaire chez Mercedes pour 2018.

L’Australien, qui a côtoyé Vettel chez Red Bull, estime que la bonne ambiance de travail à Maranello le galvanise pour signer des performances de haut vol.

"Si Seb continue à gagner ou à finir second sur toutes les courses, je ne vois pas pourquoi il quitterait Ferrari, indique Ricciardo. Il est actuellement dans une position favorable au championnat et il est en confiance."

"On connait tous le personnage, souligne-t-il. Tant qu’il est heureux au sein de son équipe et qu’il est en osmose avec sa voiture, il sera très rapide. C’est de cette manière qu’il a été champion du monde. Red Bull lui fournissait des monoplaces dans lesquelles il avait une confiance totale. Et il a su tirer profit de ce confort pour gagner des titres."

"Je ne pense pas qu’il ira voir ailleurs tant qu’il continue la saison comme cela et que la voiture lui plait. N’oublions pas qu’il adore relever des défis. On verra bien de quoi l’avenir sera fait."

