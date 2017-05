Ricciardo : "Plus heureux qu'hier"

En se classant troisième derrière les deux Ferrari à Monaco, Daniel Ricciardo a privé l'écurie Mercedes du podium, une première depuis un an.

Le pilote australien est parvenu à passer Valtteri Bottas et Max Verstappen en prolongeant son premier relais afin de bénéficier de quelques tours clairs.

L'overcut était le bon choix tactique aujourd'hui et cela a permis à "smiling Dan" de retrouver les joies du podium.

"Je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'hier, a déclaré Ricciardo au micro de Nico Rosberg à l'arrivée. Nous savions avoir mieux à offrir que ce que nous avions montré hier et en course on a pu exploiter davantage notre potentiel."

"J'ai pu signer quelques bons chronos quand j'avais la piste dégagée et cela m'a permis de passer Vallteri et Max, explique-t-il. Je me suis fait une petite chaleur après le re-start à Sainte-Dévote, parce que derrière la safety car les pneus chutent en température et on perd toute adhérence."

