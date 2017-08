Ricciardo : "Je ne serai jamais le porteur d’eau de Vettel"

Le contrat de Daniel Ricciardo avec Red Bull Racing expire à la fin de l'année 2018, tout comme celui de Kimi Räikkönen, qui a récemment été reconduit d’un an par Ferrari.

L’Australien a toutefois déjà prévenu qu’il n’accepterait une offre de la Scuderia pour 2019 que s’il avait la garantie de pouvoir se battre à armes égales avec Sebastian Vettel.

"Je n’ai pas encore pensé à ce que je ferai en 2019, c’est encore dans longtemps", a confié Ricciardo à la chaîne Sky Sports.

"Mais lorsque vous entamez des négociations avec une équipe, je pense que la première chose qui vous vient à l’esprit est de recevoir la garantie que votre équipier et vous serez traités équitablement. Je ne vois pas l’intérêt de rejoindre une équipe si c’est pour être un simple numéro deux."

"Je veux me battre à l’avant du peloton. Si une équipe m’approche et me dit : ‘Nous sommes prêts à te signer à la stricte condition que tu soies le porteur d’eau de ton équipier’, ce sera non direct !"

"Tout le monde sait que Seb est heureux d’avoir Kimi comme équipier. Et tout le monde sait pourquoi…"

Vettel a récemment reconduit son contrat avec la Scuderia Ferrari jusque la fin de l’année 2020.

