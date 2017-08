Ricciardo : "Je n’ai pas laissé passer ma chance"

Daniel Ricciardo a sauvé l’honneur de Red Bull après l’abandon précoce de Max Verstappen, chouchou du public du Grand Prix de Belgique.

S’élançant depuis la sixième position, l’Australien a terminé en troisième position après avoir pris le meilleur sur Kimi Raïkkonen et Valtteri Bottas.

Honey Badger a construit son podium lors de son dernier relais après avoir changé de pneumatiques où il a pu afficher un rythme solide.

"Mon rythme en course était très bon lors de mon dernier relais, a confié Ricciardo au micro de Mark Webber sur le podium. Nous avons été aidés par la Safety Car qui est intervenue au bon moment pour nous. Nous avons profité du stop & go de Kimi et puis, j’ai su qu’il y avait une opportunité à saisir pour doubler Valtteri lors du restart."

"Je n’ai pas laissé passer ma chance, ajoute le vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Je savais que toute l’équipe était derrière moi après l’abandon de Max. Par ailleurs, j’aimerais remercier tous les supporters hollandais qui m’ont malgré tout soutenu. Je sais qu’ils auraient préféré voir Max gagner, mais j’apprécie leur enthousiasme et leur support."

