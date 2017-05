Ricciardo : "Monaco a quelque chose d'intimidant"

De l'aveu de Daniel Ricciardo, le circuit de Monaco, prochaine étape du championnat du monde 2017, est l'un des plus "intimidants" du calendrier.

Serpentant dans les rues étroites de la principauté, soumis aux différences de niveau du Rocher, le tracé monégasque est un challenge à nul autre pareil et qui soumet les hommes comme les machines à rude épreuve.

"Monaco est clairement mon circuit préféré, déclare Honey Badger. C'est tellement étroit et intimidant. Vu de l'extérieur, certains portions paraissent même impossibles à négocier aux vitesses où nous allons."

Dans les années 80, Gerhard Berger, qui a évolué avec succès chez Ferrari, McLaren ou Benetton, déclarait que pour bien évoluer à Monaco, un pilote "se devait de caresser les rails sans jamais les embrasser". Un conseil qui a visiblement inspiré Ricciardo dans son approche du tourniquet princier.

"A 'embrasser' les murs un peu trop souvent, vous sentez cette envie irrésistible de le refaire encore et encore alors que cela devrait vous effrayer. Tout Monaco tient là-dedans."

En 2016, l'Australien, qui s'élançait de la pole position, était passé proche de signer son premier succès avant qu'une erreur de coordination lors de son dernier pitstop ne ruine ses espoirs au profit d'Hamilton.

"La course de l'année dernière fut une vraie déception, regrette-t-il. Mais je suis suffisamment âgé et mature pour laisser cela derrière moi. Je suis impatient de courir à nouveau ici et reprendre ce qui était mien il y a un an."

