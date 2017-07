Ricciardo : "Un geste d’amateur !"

Daniel Ricciardo est très remonté contre son équipier Max Verstappen, après leur accrochage survenu dès le premier tour de course ce dimanche au Grand Prix de Hongrie.

Si Verstappen a été en mesure de continuer, Ricciardo a quant à lui été contraint à l’abandon alors qu’il n’était pas à l’origine de cet accident.

"C’était un geste d’amateur, au mieux. Il n’y avait pas de place mais je pense qu’il n’aime pas quand son équipier lui passe devant", a lâché Ricciardo au micro de la chaîne Sky Sports.

"L’équipe fera son travail, et je ferai le mien. Mais on va régler ça. Il a essayé de passer à l’extérieur au virage 1, ça n’a pas marché. Et il a essayé de régler ce souci au virage suivant, mais là, oups, il se crashe !"

Verstappen avait écopé d’une pénalité de dix secondes pendant la course pour cet incident. Il s'est classé cinquième à l'arrivée du Grand Prix.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.