"Ricciardo garde mieux son sang-froid que Verstappen"

Daniel Ricciardo devrait prendre l’ascendant sur son équipier Max Verstappen en 2017 grâce au sang-froid dont il fait meilleur usage pendant les Grands Prix.

C’est du moins ce qu’affirme son compatriote Mark Webber. L’ex-pilote de F1 estime néanmoins que l’Australien et le Néerlandais seront au coude-à-coude sur l'ensemble de la saison.

"Comme nous avons pu déjà l’apercevoir pendant les dernières manches de 2016, cela sera très serré entre Daniel et Max, admet Webber. Dan est cependant le pilote qui fait preuve du plus de sang-froid sur la piste. Il a l’avantage de l’expérience, ce qui lui sera surtout très utile lors des premières courses de la saison pour prendre l’ascendant."

"Il a connu la Formule 1 sous plusieurs réglementations techniques et a piloté des monoplaces aux performances très éloignées (HRT, Toro Rosso et Red Bull). C’est pour lui un avantage, ajoute l’ex-pilote Red Bull. Daniel garde de surcroît plus facilement la tête froide que son équipier. Il s’agit assurément d’un atout énorme dont il peut tirer parti."

Et le grand Mark de conclure : "Max est quant à lui pétri d’un talent exceptionnel. Cependant, il est toujours en phase d’apprentissage. Le duel entre ces deux-là sera très intéressant à suivre…"

