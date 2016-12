Ricciardo fidèle à Red Bull

Il n'y a aucune chance de voir Daniel Ricciardo quitter le giron de Red Bull avant 2019 au plus tôt.

La soudaine retraite de Nico Rosberg avait ouvert le marché, mais le pilote australien n'est pas candidat, même à un volant chez Mercedes.

Il pense être en meilleure position dans l'équipe Red Bull Racing pour les deux prochaines années, confiant dans les capacités du staff technique pour concevoir une monoplace gagnante dès 2017.

"J'ai encore deux ans de contrat avec Red Bull, a déclaré Ricciardo. Cela tombe bien, je m'y sens très bien même si je comprends ceux qui sont tentés par l'option Mercedes. Pour ma part, je suis chez Red Bull et je n'irai nulle part ailleurs."

Daniel Ricciardo a gagné quatre Grands Prix et 18 podiums ces trois dernières saisons et aurait pu revendiquer des succès en Chine, en Espagne et à Monaco en 2016 avec un petit coup de pouce du destin. Il est devenu un des pilotes les plus convoités du plateau après s'être classé troisième du championnat pilotes derrière Nico Rosberg et Lewis Hamilton.

