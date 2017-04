Ricciardo : "Ferrari et Mercedes sont hors d'atteinte"

Daniel Ricciardo est résigné pour ce quatrième Grand Prix de la saison, qui se déroule sur le circuit de Sotchi ce week-end, en Russie.

Relégué à 1,8 seconde de Sebastian Vettel à l’issue de la deuxième séance d’essais libres, le pilote australien reconnaît que les Ferrari et les Mercedes sont hors de portée.

Le meilleur qu’il puisse espérer est de rallier l’arrivée au cinquième rang dimanche, et battre ainsi son équipier Max Verstappen et les Williams de Felipe Massa et Lance Stroll.

"Nous n’avons jamais été très performants sur cette piste ces dernières années, donc dire que nous allons faire mieux qu’une cinquième place dimanche n’aurait aucun sens", déclare Ricciardo.

"Je ne suis pas pessimiste, je m’efforce juste d’être réaliste, et les Williams ont souvent été compétitives sur ce circuit par le passé, et elles l’étaient déjà il y a deux semaines à Bahreïn."

"Nous pourrions donc nous battre avec les Williams pour cette cinquième place. Mais rivaliser avec Ferrari et Mercedes, nous pouvons oublier. Ces deux équipes sont hors d’atteinte ce week-end."

