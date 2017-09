Ricciardo : "Il fallait récompenser les fans"

Pour la beauté du geste suite à sa pénalité de 25 places, Daniel Ricciardo a réalisé le troisième chrono des qualifications du Grand Prix d’Italie. L’Australien partira néanmoins depuis le fond de grille demain suite à son changement de moteur et de boîte de vitesses.

Honey Badger a vécu une première et deuxième partie de qualifications difficiles avant que sa Red Bull RB13 se réveille en Q3 pour se hisser derrière la Mercedes de Lewis Hamilton et la voiture-sœur de Max Verstappen.

Mais Ricciardo était surtout heureux d’avoir offert aux spectateurs des qualifications mémorables après que ces derniers aient dû attendre plus de deux heures sous la pluie dans l’espoir qu’une monoplace daigne sortir en piste.

"Je me suis beaucoup amusé sous cette pluie battante, a-t-il commenté, interrogé l’ancien champion de GP2 Davide Valsecchi. J’étais en délicatesse lors de la Q1 et de la Q2, mais j’ai su obtenir beaucoup plus d’adhérence en Q3. Mon rythme était bien meilleur, mais c’était très serré avec les autres pilotes. Je suis heureux que nous ayons récompensé les fans qui sont restés dans les tribunes en leur offrant des qualifications dignes de ce nom."

"Nous étions à la rue lors des premières et deuxièmes parties de qualifications, a admis Daniel. Nous manquions de grip, comme si nous n’avions pas mis les couvertures chauffantes avant de monter en piste. Et puis, j’ai eu une voiture complètement différente en Q3. Ce fut très chaud avec Max et Lance [Stroll], mais je suis finalement satisfait de mon troisième chrono. C’est très sympa d’être aussi bien remontés."

